Как делить купленное на соцвыплаты имущество супругов при разводе

Разъяснение на этот счет дал Верховный суд страны на примере семьи из Самарской области.

Верховный суд страны разъяснил, как при разводе супругам делить совместно нажитое имущество, которое приобреталось на соцвыплаты. Основанием послужил судебный спор семьи из Самарской области.

Как рассказывает «Российская газета», муж, жена и сын получили больше 500 тысяч рублей по программе «Жилище», на них семья приобрела земельный участок и затеяла строительство. Чтобы процесс не встал, супруги взяли кредит в банке, 110 тысяч рублей. Но долгой и счастливой жизни не случилось — супруги развелись, а потом начали делить нажитое: и сам земельный участок, и располагавшийся на нем дом, а еще долги перед банками.

Первая инстанция, которая рассматривала дело, — Ставропольский районный суд Самарской области — частично удовлетворил требования и одной, и второй стороны. Но ни одну из них оно не устроило — спор дошел до Самарского областного суда, там его оставили без изменений. И только Верховный суд расставил все на свои места.

Там-то обратили внимание, что имущество, купленное на соцвыплату, следует делить между всеми членами семьи, поскольку это целевая выплата, а не нажитое во время брака благосостояние. Причем делиться все должно в равных долях между детьми и родителями. В связи с этим решение нижестоящих инстанций Верховный суд отменил, сочтя их незаконными. Дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции. По другим аспектам судебные акты оставили без изменений.

В целом, напоминает «Российская газета», ссылаясь на юристов, к общему имуществу супругов по закону относятся полученные в браке пенсии, пособия, а также другие выплаты, не имеющие специального целевого назначения. Например, материальная помощь и выплата по утрате трудоспособности.

А вот средства материнского капитала, выплаты за участие в боевых действиях для приобретения или строительства жилого помещения сотрудниками полиции, компенсации морального вреда, пособия на детей, командировочные расходы — это целевые средства, которые делятся в одинаковых долях между всеми членами семьи.

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