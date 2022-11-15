Нутрициолог назвала подходящее время для кофейной паузы

Можно ли употреблять напиток натощак и перед сном и что будет, если мешать его с алкоголем?

У многих утро начинается именно с кофе, а не полноценного завтрака. Днем тоже много любителей позволяют себе насладиться этим волшебным напитком, а кто-то и вечера коротает с кофейной чашечкой в руках. В какое время суток пить кофе все-таки правильнее для здоровья, рассказала нутрициолог и член Высшего экспертного совета кафедры «Долголетие и качество жизни» Академии социальных технологий Анна Макарова.

В интервью aif.ru она отметила, что особых ограничений по времени для кофе нет, вопреки всеобщему мнению. Прерваться на кофейную паузу можно и утром, и днем, и даже ранним вечером. Если, конечно, нет медицинских противопоказаний.

«Исключением являются люди с язвенной болезнью желудка, с повышенной кислотностью желудочного сока и с синдромом раздраженного кишечника. Для них кофе натощак противопоказан, особенно эспрессо», — пояснила она.

Также специалист отметила, что в день больше трех чашек пить нежелательно, и точно нельзя делать это на голодный желудок. Чтобы не обострились проблемы с ЖКТ, лучше начать утро с небольшого завтрака.

Не рекомендуется, кроме этого, смешивать кофе и алкоголь — увеличиваются риски сердечно-сосудистой и печеночной активности. И хорошо, если последняя чашка кофе была выпита за четыре часа до сна. Дело в том, что напиток влияет на нервную систему — кто-то от него приходит в тонус, и тогда придется бодрствовать ночью. А может случиться и противоположный эффект.

Что касается людей с повышенным артериальным давлением — для них, как ни удивительно, противопоказаний для зернового напитка нет. Давление у таких людей поднимается на короткий промежуток, поэтому позволить себе удовольствие можно вполне. Но лучше днем или вечером.

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