Здоровье не купишь: почему важно пересмотреть рацион после 40 лет

С возрастом от каких-то продуктов следует отказаться в принципе, а также снизить количество потребляемых калорий в целом.

После 40 лет человеку важно пересмотреть рацион. Об этом в беседе с aif.ru заявила диетолог Ирина Мансурова. От этого, по ее словам, зависят эмоциональная устойчивость, трудоспособность, настроение и внешний вид.

«Культура пищевого потребления имеет особо сильное влияние на клетки и ткани человеческого тела. В сравнении с ней даже генетика второстепенна», — пояснила доктор.

Специалист добавила, что большую роль в данном вопросе играет возраст, поскольку кусочек торта, съеденный в 18 лет, влияет на тело меньше, чем в 40 или 50. Важно снижать дневную калорийность питания. В рацион стоит включать про- и пребиотики, квашеную капусту, мясо заменять морепродуктами, но не убирать его совсем. Кроме того, необходимо потреблять чернику, клюкву, смородину, малину, клубнику.

Еще человеку необходимы источники омега-3, то есть скумбрия, анчоусы, сельдь, тунец, форель, морские водоросли, семена льна и чиа. Чтобы укрепить нервную систему, в питание должны быть включены орехи, горох, отруби и зелень. Однозначно стоит отказаться от сахара и снизить количество черного и крепкого зеленого чая, кофе и какао.

Ранее 5-tv.ru писал о здоровом питании.