Два человека погибли в результате обстрела ВСУ города Шебекино под Белгородом

Два человека, предварительно, погибли, еще трое получили ранение в результате вечернего обстрела со стороны Украины города Шебекино в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

На место происшествия выехали бригады «скорой помощи» и местная администрация. В настоящее время совместно с оперативными службами чиновники проводят подомовой обход территории.