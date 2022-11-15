Два человека погибли в результате обстрела ВСУ города Шебекино под Белгородом

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 109

На место происшествия выехали бригады «скорой помощи» и местная администрация.

Два человека погибли в результате обстрела ВСУ города Шебекино под Белгородом

Фото: © РИА Новости / Таисия Лисковец

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Два человека, предварительно, погибли, еще трое получили ранение в результате вечернего обстрела со стороны Украины города Шебекино в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

На место происшествия выехали бригады «скорой помощи» и местная администрация. В настоящее время совместно с оперативными службами чиновники проводят подомовой обход территории.

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Два человека погибли в результате обстрела ВСУ города Шебекино под Белгородом

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