Два человека погибли в результате обстрела ВСУ города Шебекино под Белгородом
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На место происшествия выехали бригады «скорой помощи» и местная администрация.
Фото: © РИА Новости / Таисия Лисковец
Два человека, предварительно, погибли, еще трое получили ранение в результате вечернего обстрела со стороны Украины города Шебекино в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
На место происшествия выехали бригады «скорой помощи» и местная администрация. В настоящее время совместно с оперативными службами чиновники проводят подомовой обход территории.
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