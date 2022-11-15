«Больно и страшно»: Самойлова ответила на критику воспитания старшей дочки

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 27

Оксана Самойлова не считает свой метод воспитания старшей дочери плохим

«Больно и страшно»: Самойлова ответила на критику воспитания старшей дочки

Фото: Instagram* / samoylovaoxana

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Многие фолловеры убеждены — многодетная мама слишком многое позволяет своим детям. Но блогер такую позицию с публикой не разделяет. Она уверена — ее метод воспитания принесет хорошие плоды в будущем!

Блогер и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова ответила всем негодующим ее методами воспитания наследников. Напомним, в семье подрастает четверо детей. В особенности часто публика возмущается тому, что знаменитость слишком многое позволяет 11-летней дочери Ариеле. Девочка в столь юном возрасте уже красится, носит «взрослую» одежду и тем самым выглядит значительно старше своих лет.

По мнению Самойловой, она старается своим детям дать свободу, быть такими, какими они сами хотят быть. Блогер сторонник того, чтобы ребенок самовыражался и искал себя в мире.

«Да, я могу позволить себе позволять ей быть собой, позволять искать себя, познавать мир, совершать свои собственные первые ошибки, делать свои первые осознанные выводы и просто взрослеть», — объяснила Самойлова в социальной сети.

При этом она согласилась с интернет-пользователями о том, что у Ариелы слишком рано запустился процесс взросления. Она вместе с остальными родственниками была также шокирована и удивлена. Ведь переходный период наследницы ожидала чуть позже. Вместе с тем Самойлова отметила, как и любая заботливая мама, хотела бы уберечь свое чадо от будущих неминуемых ошибок в жизни. Но также понимает, что держать постоянно возле себя ребенка и пытаться контролировать жизнь детей — невозможно.

«Как любая мама, хочу, чтобы она сидела под моей опекой как минимум до 100 лет и ничего не решала, чтобы не совершала ошибок, чтобы я своим крылом укрыла ее от всех болей и разочарований этого мира. Но нужно сепарироваться. Хотя больно, страшно, непривычно», — добавила знаменитость.

Она уверена, что ее метод воспитания непременно принесет хорошие плоды. И ее наследники вырастут успешными, добрыми и самодостаточными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Оксана Самойлова отреагировала на обвинения в опасности для сына.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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