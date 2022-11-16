Ивлеева рассекретила новый проект пропавшего Дмитрия Нагиева: «Это уровень»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 23

Настя Ивлеева раскрыла новый проект пропавшего с телеэкранов Дмитрия Нагиева

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV; Instagram* / _agentgirl_

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Популярного телеведущего уже почти год не видно на телевидении. Что сейчас происходит в жизни знаменитости?

Исчезнувший практически год назад с телеэкранов популярный телеведущий Дмитрий Нагиев активно работает над новым проектом. О жизни и нынешней работе актера рассказала в социальной сети блогер Анастасия Ивлеева.

Нагиев пропал из поля зрения поклонников еще зимой. Тогда он лишь раз заменил ведущего Александра Маслякова в КВН. А после вновь о нем ничего не было слышно. Поклонники ожидали, возможно, знаменитость должен появиться в шоу «Голос. 60+». Ведь он вел проект на протяжении десяти лет.

Но в конце августа Дмитрий Нагиев заявил — в новом сезоне ему нашли замену. Ею стала телеведущая Лариса Гузеева. Комментировать ситуацию Нагиев не стал. За него это сделал продюсер Юрий Аксюта. Уход шоумена он назвал творческой паузой после десяти лет работы на проекте.

Поклонники забеспокоились, но их успокоила Настя Ивлеева. Телеведущая записала видео, на котором продемонстрировала два стула с табличками с фамилией Нагиева.

«Я считаю, это уровень. И это еще малая часть того, как живет и существует Дмитрий Нагиев. Мы тут, понимаете ли, на табуретках, на ногах весь день», — сказала Ивлеева.

Ивлеева так и не призналась, в каком именно проекте она снимается с Нагиевым. Возможно, телеведущий задействован сейчас в новогоднем шоу, которые ежегодно блогерша снимает со знаменитостями. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в какой новой профессии решил попробовать себя Валдис Пельш.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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