Тепло в каждый дом: в Запорожской области начали выдавать уголь по льготам

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В Запорожской области стали выдавать уголь по льготным условиям

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov; 5-tv.ru

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До этого сезонная закупка стоила пенсионерам примерно двух средних пенсий.

Социальные службы Запорожской области выдают местным жителям уголь на льготных условиях. Обратиться за помощью могут сразу несколько категорий граждан.

В преддверии зимы такая услуга особенно актуальна. Углем отапливают дома, в которых нет газа или электричества.

Раньше местным жителям приходилось приобретать его за свои деньги. Сезонная закупка стоила пенсионерам примерно двух средних пенсий.

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