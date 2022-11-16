Тепло в каждый дом: в Запорожской области начали выдавать уголь по льготам
В Запорожской области стали выдавать уголь по льготным условиям
Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov; 5-tv.ru
До этого сезонная закупка стоила пенсионерам примерно двух средних пенсий.
Социальные службы Запорожской области выдают местным жителям уголь на льготных условиях. Обратиться за помощью могут сразу несколько категорий граждан.
В преддверии зимы такая услуга особенно актуальна. Углем отапливают дома, в которых нет газа или электричества.
Раньше местным жителям приходилось приобретать его за свои деньги. Сезонная закупка стоила пенсионерам примерно двух средних пенсий.
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