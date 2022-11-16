Тепло в каждый дом: в Запорожской области начали выдавать уголь по льготам

До этого сезонная закупка стоила пенсионерам примерно двух средних пенсий.

Социальные службы Запорожской области выдают местным жителям уголь на льготных условиях. Обратиться за помощью могут сразу несколько категорий граждан.

В преддверии зимы такая услуга особенно актуальна. Углем отапливают дома, в которых нет газа или электричества.

Раньше местным жителям приходилось приобретать его за свои деньги. Сезонная закупка стоила пенсионерам примерно двух средних пенсий.