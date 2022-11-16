Полиция разыскивает украденного девушкой плюшевого медведя в Белграде
Игрушечное животное сидело на лавочке около местного бара.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ingeborg Knol; 5-tv.ru
Кадры из Белграда: в столице Сербии чуть меньше предновогоднего лоска, чем в Петербурге, но своих причуд тоже хватает. Например, похищений средь бела дня.
В качестве похитителя выступила приятная на вид девушка, а жертва — огромный плюшевый медведь. Оказалось, что он сидел на лавочке около местного бара. Где он сейчас, предстоит выяснить полиции.
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