Полиция разыскивает украденного девушкой плюшевого медведя в Белграде

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Игрушечное животное сидело на лавочке около местного бара.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ingeborg Knol; 5-tv.ru

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Кадры из Белграда: в столице Сербии чуть меньше предновогоднего лоска, чем в Петербурге, но своих причуд тоже хватает. Например, похищений средь бела дня.

В качестве похитителя выступила приятная на вид девушка, а жертва — огромный плюшевый медведь. Оказалось, что он сидел на лавочке около местного бара. Где он сейчас, предстоит выяснить полиции.

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