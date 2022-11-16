«Страшно ругались»: Собчак вспомнила об отношениях с Витограном во время развода

Журналистка и актер прожили в браке шесть лет. В семье родился сын Платон, который в момент расставания родителей также переживал стресс.

Ксения Собчак уже три года счастлива в браке с режиссером Константином Богомоловым. Но то и дело публика интересуется, в каких она осталась взаимоотношениях с экс-супругом Максимом Виторганом, как переживала развод она и общий сын Платон.

По ее словам, тогда она страшно ругалась с актером. При этом все, что касалось ребенка, для Виторгана было за пределами отношений с бывшей женой. Он никогда не манипулировал сыном.

«Да, мы с Виторганом страшно ругались, писали что-то, но как вопрос касался сына — это как будто два других человека, которые переходят на другие рельсы. Это важно, я ему очень благодарна за это», — вспомнила Ксения Собчак в интервью Михаилу Шацу*.

Собчак отметила, для нее дикость, когда при разводе супруги пытаются делить детей, шантажировать ими. Кроме того, телеведущая призналась, она не хотела бы, чтобы Платон стал артистом. Она уверена, что такой род деятельности оказывает негативное влияние на человека. Актеры очень капризны по своей натуре и с ними сложно вести диалог. При этом давить на мальчика и решать за него Ксения не намерена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, причастна ли Ксения Собчак к делу о вымогательстве.

* — признан иноагентом в РФ.