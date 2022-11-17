«Столото» открыл Центр выплаты выигрышей в Екатеринбурге

Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» запустил Центр выплаты крупных выигрышей в Екатеринбурге. Теперь жители Свердловской области и близлежащих регионов смогут оформлять крупные выигрыши, не выезжая в Москву или Петербург.

«Открытие Центра выплаты выигрышей важно для такого крупного города, как Екатеринбург, ведь за прошедшие десять месяцев 2022 года общая сумма выигрышей участников лотерей под брендом „Столото“ из Свердловской области составила почти один миллиард рублей, а общее количество выигрышных билетов — более 4,6 миллиона штук. При этом 154 участника выиграли от 100 тысяч до 600 тысяч рублей — для оформления именно таких призов и прохождения идентификации победители теперь смогут обращаться в Центр выплаты выигрышей в Екатеринбурге», — отметил генеральный директор АО «Лотереи Москвы» (флагманская розничная сеть «Столото») Виктор Луканин.

Он добавил, что в дальнейшем аналогичные Центры выплаты выигрышей появятся в других городах-миллионниках страны. В Центрах участники могут оперативно оформить выигрыш на сумму до 600 тысяч рублей, пройти положенную законодательством идентификацию для получения выигрышей от 15 тысяч рублей и проконсультироваться по всем вопросам, связанным с лотереями.

Первый Центр выплаты выигрышей, где можно оформить приз в размере до 600 тысяч рублей, был открыт в Петербурге в августе 2021 года на улице Ефимова, ¼. Выигрыши любого размера, в том числе свыше 600 тысяч рублей, победители лотерей могут оформлять в лотерейном центре в Москве на Волгоградском проспекте, 43, корпус 3. В Екатеринбурге центр выплат заработал на улице Радищева, 1.

За выигрышем победитель лотереи может обратиться в течение одной тысячи дней с даты проведения тиража. Есть и дополнительные полгода, но в этом случае для оформления выигрыша нужно приехать в лотерейный центр. Выплата осуществляется не позднее 180 календарных дней с даты предъявления лотерейного билета, лотерейной квитанции или информации о приобретении электронного лотерейного билета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участники «Спортлото» в 2022 году выиграли больше 7,2 миллиарда рублей.