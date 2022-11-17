Чинарев обвинил Михалкова в разнице между «Жестоким романсом» и «Бесприданницей»

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 44

Кинолента Эльдара Рязанова приобрела такую популярность, что многие стали считать именно ее правильным прочтением пьесы Александра Островского. Однако это как раз режиссер добавил в нее свое видение.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Федоренко; 5-tv.ru

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Фильм Эльдара Рязанова «Жестокий романс» нельзя считать правильным прочтением пьесы Александра Островского «Бесприданница». На самом деле кинолента стала «бенефисом Никиты Михалкова» и отошла от первоисточника, заявил 5-tv.ru актер Павел Чинарев.

Артист исполняет роль Сергея Сергеевича Паратова в спектакле «Бесприданница» на сцене театра имени Моссовета. Он признался, что его очень задевают некорректные сравнения постановки с фильмом «Жестокий романс». Многие считают правильным прочтение Эльдара Рязанова и критикуют театралов за привнесенную новизну. Однако в действительности, заверил актер, тексту пьесы больше соответствует спектакль.

«Мне очень было легко отказаться от того, что я видел в фильме „Жестокий романс“. Потому что мне кажется, что это очень далеко от Островского. Это просто фильм-бенефис Никиты Михалкова. У нас пьеса больше имеет отношения к оригиналу. Вы говорите, что это современное прочтение? Но мне кажется, что в фильме „Жестокий романс“ гораздо больше передергиваний и других прочтений, чем у нас!» — подчеркнул актер.

По его словам, в фильме близость между Ларисой Дмитриевной и Сергеем Сергеевичем Паратовым происходит на пароходе — «условно говоря, у всех на виду». А в пьесе Александра Островского это произошло за год до их встречи на судне.

«Она начинает с ним диалог (в пьесе с фразы — Прим. ред.): „Признаться, вы надолго отравили мою жизнь“. Она уже идет с претензией к нему. А не он приехал как барин. Он неловко себя чувствует как мужчина. Потому что когда мужчина бросает женщину и приезжает в это же место — это, условно, как приехать на место преступления. Поэтому когда он приехал как барин — я не принимаю такой концепции и такого прочтения», — подчеркнул Павел Чинарев.

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