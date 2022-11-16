В Кремле отреагировали на попытки обвинить Россию в ЧП в Польше

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 19

Песков назвал оголтелой русофобией попытки обвинить Россию в ЧП в Польше

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Фомичев; 5-tv.ru

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Пресс-секретарь главы государства посоветовал польской стороне быть более сдержанной в своих заявлениях.

На попытки обвинить Россию в ЧП в Польше отреагировали в Кремле. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российская сторона не имеет отношения к инциденту.

«Здесь нужно называть вещи своими именами», — сказал представитель Кремля. Он отметил, что польские чиновники начали делать громкие заявления, но в ситуации при этом не разобрались.

Песков добавил, что Кремль стал свидетелем русофобской реакции, которая не основана на реальных данных. Произошедшее только подчеркнуло, что в таких ситуациях надо ждать точных сведений.

«Мы бы предпочли слышать такую эмоционально перегруженную реакцию, когда была диверсия на «Северных потоках», — пояснил пресс-секретарь президента России.

Он также подчеркнул, что польской стороне следует сдерживаться в своих словах. Издания Польши объявили о падении двух ракет на территории страны недалеко от границы с Украиной. В результате погибли два человека. В Минобороны России опровергли эту информацию, назвав провокацией. Более того, в оборонном ведомстве отметили, что снимки, опубликованные самой Польшей, свидетельствуют, что ракеты были запущены Украиной. Речь о ЗРК С-300.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Кремле назвали грабежом.

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