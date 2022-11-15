В Кремле назвали грабежом резолюцию о выплате репараций Украине

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 51

Песков: в Кремле считают резолюцию о выплате репараций Украине попыткой грабежа

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lev Radin; Reuters; Reuters / United Nations; 5-tv.ru

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Дмитрий Песков подчеркнул, что решение не имеет никакой юридической силы.

Организаторы, ответственные за подписание Генассамблеей ООН резолюции о выплате репараций Украине преследуют четкую цель — формализовать грабеж принадлежащих России средств. Об этом в рамках регулярного брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Естественно, организаторы этого процесса, они пытаются завершить грабеж наших же золотовалютных резервов (ЗВР), которые были совершенно незаконным образом заблокированы, собственно, формализация этого грабежа с использованием площадки Организации Объединенных Наций», — объяснил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что решение не имеет юридической силы, а в Кремле категорически против этой резолюции.

Накануне на собрании Генеральной ассамблея ООН была подписана резолюция, согласно которой Россия обязана выплатить репарации Киеву за нанесенный в ходе боевых действий ущерб.

За резолюцию проголосовали 94 страны, 14 высказались против, 73 воздержались.

Как отметил Дмитрий Песков, Москва пристально следит за союзниками РФ, которые не отказались, а просто воздержались от ответа.

«Это суверенные государства. Мы внимательно следим за позицией, которую они занимают по тем или иным вопросам», — подчеркнул Песков.

Ранее 5-tv.ru приводил экспертное мнение политолога касаемо принятой резолюции о репарациях Украине.

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