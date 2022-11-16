Не вывез: на Лиговке в Петербурге таксист переехал лежащую на дороге женщину

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 101

В Петербурге таксист переехал лежащую на дороге женщину

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Незадолго до произошедшего инцидента похожий случай был в Ленинградской области.

В Петербурге таксист насмерть сбил женщину на дороге. Эксклюзивные кадры публикует 5-tv.ru. Сообщается, что участница ДТП лежала рядом с пешеходным переходом, когда на нее наехал водитель иномарки. В результате произошедшего она погибла. Уточняется, что погибшая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Несколько дней назад похожий случай произошел в Ленинградской области. Страшное ДТП унесло жизни троих человек. В частности, на 75-м километре трассы Петергоф — Кейкино столкнулись две иномарки. Пассажиры обеих машин и один из водителей погибли на месте. Второй автолюбитель получил серьезные травмы.

По предварительным данным, именно он выехал на встречную полосу и стал виновником столкновения. Городская прокуратура проводит проверку по факту инцидента. Также массовая авария произошла на скользкой дороге из-за непогоды в Камчатском крае. Там столкнулись четыре машины. К счастью, никто не пострадал. Сложную ситуацию прогнозируют на всем полуострове из-за обширного циклона. На побережье ждут штормовой ветер. Во многих районах пойдет снег.

Ранее 5-tv.ru писал о ДТП с электрокаром.

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