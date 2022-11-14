Двое погибли в ДТП с вышедшим из-под контроля электрокаром Tesla

В компании Tesla заявили, что помогут китайцам расследовать смертельную аварию со своим автомобилем. Жуткий инцидент произошел на юге Китая в провинции Гуандун.

Электрокар просто «взбесился», когда его водитель пытался припарковаться. Tesla заявляет, что поможет полиции расследовать аварию со смертельным исходом в Китае.

До этого стало известно, что владельцы Tesla объявили голодовку из-за плохого качества авто. Они заявили, что в электрокарах очень много неисправностей. Акцию приурочили к приезду Илона Маска в Осло, выложив из машин «Help!».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США начато расследование против компании Tesla после многочисленных аварий.