Двое погибли в ДТП с вышедшим из-под контроля электрокаром Tesla

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Автомобиль просто «взбесился», когда его водитель пытался припарковаться.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cfoto; 5-tv.ru

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В компании Tesla заявили, что помогут китайцам расследовать смертельную аварию со своим автомобилем. Жуткий инцидент произошел на юге Китая в провинции Гуандун.

Электрокар просто «взбесился», когда его водитель пытался припарковаться. Tesla заявляет, что поможет полиции расследовать аварию со смертельным исходом в Китае.

До этого стало известно, что владельцы Tesla объявили голодовку из-за плохого качества авто. Они заявили, что в электрокарах очень много неисправностей. Акцию приурочили к приезду Илона Маска в Осло, выложив из машин «Help!».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США начато расследование против компании Tesla после многочисленных аварий.

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