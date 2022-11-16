Путин: банки пьют кровь из пенсионеров до гробовой доски

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 391

Путин: банки дают пенсионерам небольшие кредиты и превращают в вечных должников

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Глава государства попросил министров оказать особую поддержку старшему поколению.

Банки-мошенники выкачивают деньги из пенсионеров, словно вампиры. Поэтому пожилых людей необходимо защищать и оказывать им необходимую поддержку. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании правительства.

Глава государства призвал министров обратить особое внимание на пенсионеров. Владимир Путин объяснил, что некоторые недобросовестные банки и мошенники выдают кредиты и займы старикам. Нуждающихся бабушек и дедушек «заманивают» деньгами, а потом высасывают из них последние гроши.

«Прошу вас уделить особое внимание людям старшего возраста — пенсионерам. Потому что банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход, но потом эти люди превращаются в вечных должников. И банки пьют кровь из людей прямо до гробовой доски. Это, конечно же, нужно прекратить», — объяснил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент Владимир Путин подчеркнул необходимость сохранить объективную правду об исторических событиях для будущих поколений.

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