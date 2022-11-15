Путин: России важно оставить правду для будущих поколений

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 43

Путин заявил, что России важно показать и оставить будущим поколениям объективную правду

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Глава государства отметил необходимость доносить объективную информацию об исторических и современных событиях.

Российской Федерации важно показать правду не зависимо от ее внешнего облика и передать эту правду будущим поколениям. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Российского оргкомитета «Победа».

«Для нас с вами, безусловно, важно вскрыть все эти попытки (предательства), показать правду — хорошую, плохую — но объективную информацию и передать ее будущим поколениям», — объяснил Владимир Путин.

Кроме того, глава государства обратил внимание на необходимость внимательно ухаживать за воинскими захоронениями времен войны.

Также Владимир Путин указал на попытки некоторых стран переписать мировую историю. Эти агрессивные действия направлены на «ослабление» и «разобщение» российского обществе и государства в целом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин принял ряд мер в отношении иностранных граждан. Во-первых, президент подписал закон, согласно которому иностранцы смогут проходить военную службу в российской армии. Во-вторых, Владимир Путин внес в Госдуму поправку о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ.

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Путин: России важно оставить правду для будущих поколений

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