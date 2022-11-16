Полицейские пресекли нападения на школы в девяти субъектах РФ

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 39

Колокольцев: пресечены нападения на школы в девяти субъектах РФ в этом году

Фото, видео: © РИА Новости / Антон Денисов; 5-tv.ru

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Глава ведомства отметил, что несмотря на хорошую работу, без трагедий не обошлось.

Нападения на школы в девяти субъектах России пресекла полиция. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев на парламентском часе в Совфеде.

«Отдельно хотел бы остановиться на нападениях на школы. В этом году в девяти субъектах они пресечены на стадии приготовления», — сказал офицер.

Он добавил, что все же трагические события происходили. Так, в конце сентября в Ижевске злоумышленник открыл стрельбу в школе во время занятий. Погибли 17 человек, из которых шестеро взрослых и еще 11 детей. Предполагаемым преступником оказался выпускник этого же учебного заведения. Мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. К слову, в Кремле трагедию назвали бесчеловечным терактом.

«Путин (президент РФ) глубоко скорбит в связи с гибелью детей и людей в школе, где был совершен теракт лицом, которое судя по всем принадлежит к неофашистской группировке», — сказал тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, включая малолетнего». Ранее 5-tv.ru писал о том, где ввели режим повышенной угрозы терактов.

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