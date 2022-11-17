Врач посадил Ларису Гузееву на жесткую диету: «Нельзя расслабиться»

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 20

Ларису Гузееву посадили на жесткую диету

Врач посадил Ларису Гузееву на жесткую диету: «Нельзя расслабиться»

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Поклонники отметили, что знаменитость и сейчас выглядит довольно стройной.

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева пропала из социальных сетей, что обеспокоило ее поклонников. Как выяснилось, артистка улетела в Кисловодск поправлять здоровье.

«Я нахожусь в СПА-отеле, в котором есть и австрийская терапия, и индийская аюрведа, дополняется все это свежайшим нарзаном и тамбуканской грязью. Нигде больше так нельзя расслабиться и отпустить все заботы, даже у себя дома. Режим питания – согласно концепции. Процедуры здесь действенные и только по назначению врачей после диагностики», — рассказала она, пишет 7Дней.ru.

Также она призналась, что просила своего врача посадить ее на жесткую диету, чтобы поскорее «сдуться». Врач ответила, что противопоказаний нет, так что вскоре Гузеева сможет похвастаться стройной фигурой.

Знаменитость добавила фото со своего отдыха. Поклонники отметили, что актриса выглядит довольно стройной, однако кто-то отметил, что сейчас хорошо бы обходиться без дорогостоящих СПА.

Как ранее писал 5-tv.ru, Лариса Гузеева рассказала, что долго берегла и хранила свою девственность

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