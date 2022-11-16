Алюминиевый Илон Маск с телом козла — фанаты миллиардера создали памятник

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Таким образом они обыграли английское выражение «величайший всех времен».

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

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Очень странный памятник создали в честь богатейшего человека мира Илона Маска. Глава SpaceX с телом козла сидит верхом на своей ракете.

Это придумали поклонники Маска из крупной криптовалютной компании. Таким образом они обыграли британское выражение «величайший всех времен». Его аббревиатура созвучна слову «козел» на английском языке.

Так и сложился этот неоднозначный образ. Стоимость алюминиевой скульптуры — 600 тысяч долларов. Ее собираются подарить бизнесмену уже в ближайшие выходные.

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