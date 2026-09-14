В России хотят установить минимальную пенсию на уровне 50 тысяч рублей

Авторы проекта назвали меру необходимой и экономически обоснованной.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Минимальную страховую пенсию по старости необходимо повысить до 50 тысяч рублей в месяц. С таким предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия» и глава фракции в Госдуме Сергей Миронов, пишет РИА Новости.
Парламентарий подчеркнул, что соответствующий законопроект планируется внести на рассмотрение в понедельник, 14 сентября. По его словам, речь идет о внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона «О государственной социальной помощи».
«Общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера, проживающего на территории Российской Федерации, не может быть менее 50 000 рублей в месяц», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Авторы инициативы считают такую меру экономически обоснованной и необходимой. Они уверены, что принятие законопроекта позволит приблизить отечественную пенсионную систему к мировым стандартам социальной защиты.
Ранее глава думского комитета по труду Ярослав Нилов высказался о повышении фиксированной доплате к пенсии в стране. По его словам, после 70 лет выплаты должны увеличиваться вдвое, а потом каждые десять лет.
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