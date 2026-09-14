Последняя зима близко: экс-подполковник СБУ предрек крах Зеленского

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 27 0

Василий Прозоров связал свой прогноз с внутренними противоречиями и накопившимися проблемами на Украине.

Экс-подполковник СБУ предрек Зеленскому последнюю зиму в Кие

Фото: Reuters/Todd Korol

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Экс-подполковник СБУ предрек Зеленскому последнюю зиму в Киеве

Предстоящая зима может стать последней для Владимира Зеленского в должности из-за ослабления его позиций и ряда проблем, с которыми сталкивается киевский режим. Такое мнение в интервью выразил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Прозорова, Зеленский перестал быть безоговорочным лидером режима и начал терять контроль над различными органами власти. В качестве одного из примеров он привел действия бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, который отправился в США для переговоров.

Бывший сотрудник СБУ также указал на противоречия между Зеленским и Верховной Радой. По его оценке, о внутреннем конфликте свидетельствует и деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в отношении окружения Зеленского.

«Это симптомы того, что у них идет внутренний очень серьезный раздрай», — считает Прозоров.

Среди других проблем он назвал дефицит ракет для противовоздушной обороны, состояние экономики и энергетики. На этом фоне бывший подполковник СБУ допустил, что Зеленский может лишиться своего поста после предстоящей зимы.

«Я очень сильно рассчитываю, что эта зима может для Зеленского быть последней, на посту, по крайней мере», — отметил Прозоров.

Зеленский отправил Федорова в отставку 14 июля. После этого сторонники бывшего министра начали проводить митинги с требованием вернуть его в должность. 18 августа Федоров призвал провести выборы на Украине, а в начале сентября посетил США.

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