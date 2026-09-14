На Камчатке ищут туриста, пропавшего у вулкана Плоский Толбачик

Спасатели развернули поисковую операцию после исчезновения мужчины в районе вулкана Плоский Толбачик в Камчатском крае. Об этом сообщило Главное управление регионального МЧС в своем канале в мессенджере МАКС.

В ведомстве заявили, что тревожный вызов поступил в единую службу спасения вечером 13 сентября. Путешественник решил самостоятельно пройти сложный маршрут, держась на небольшом расстоянии от организованной туристической группы.

Позже участники похода заметили, что мужчина пропал. Сначала они попытались найти его своими силами, но, не добившись успеха, обратились за помощью к спасателям.

В МЧС добавили, что специалисты уже направились на поиски туриста-одиночки. В операции задействованы вертолет Ми-8, сотрудники ведомства, а также спасательный отряд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у побережья Индонезии пропал катер с семью людьми, включая журналистов, освещавших извержение Анак-Кракатау. Судно вышло из бухты Карита 7 сентября и спустя некоторое время перестало выходить на связь. На их поиски была отправлена группа спасателей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.