Миро высмеяла Егора Крида за критику Тимати: «Снизошел до него»

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 32

Блогер Лена Миро высмеяла Егора Крида за критику Тимати

Миро высмеяла Егора Крида за критику Тимати: «Снизошел до него»

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Знаменитые рэперы сотрудничали несколько лет. Сейчас исполнитель хита «Моя невеста» жалуется на поведение бывшего босса.

Недавно рэпер Егор Крид (Егор Булаткин) раскритиковал Тимати (Тимур Юнусов). По его словам, во время их первой встречи он повел себя пафосно и едва пожал ему руку.

Блогер Лена Миро высмеяла Крида. Она считает, что музыкант не должен был дружески обниматься с начинающим коллегой.

«Мог бы вообще с Егоркой не здороваться, как это делаю я. А тут Тимур еще и руку ему пожал. Не понимаю, чего Егорка возмущается», — написала она в социальных сетях.

Миро считает, что музыкант должен радоваться, что сам Тимати «снизошел до него». Она подчеркнула, что Егор мог бы избавиться «от соплей и обидок» и сам увидеть, что не прав.

Отметим, что исполнитель хита «Моя невеста» сотрудничал с лейблом Black Star, которым владеет, в том числе и Юнусов, на протяжении семи лет. Он поссорился с Тимати, когда решил покинуть объединение. Однако Крид смог сохранить свое имя и право на исполнение хитов, в отличие от того же рэпера Левана Горозии.

Как ранее писал 5-tv.ru, отец певицы Нюши Владимир Шурочкин рассказал, почему на самом деле его дочь рассталась с Егором Кридом

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