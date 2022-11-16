План Зеленского провалился: почему США не поддерживают его в вопросах Польши

Концепт, который выдвинул президент Украины о том, что ракеты, упавшие в Польше — российские — был сразу же разрушен.

Сейчас все эксперты и политики продолжают обсуждать главную новость последних дней — чьи же ракеты упали в Польше. Военный эксперт Андрей Кошкин рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru о том, почему Запад все-таки не стремится обвинить во всем Россию, несмотря на заявления Зеленского.

«Вот в этой истории, конечно же, Зеленский сразу же обвинил Россию и потребовал, чтобы весь коллективный Запад, конкретно НАТО, широкомасштабно выступили против Российской Федерации. Но нагнетать атмосферу было не в интересах Соединенных Штатов Америки», — заявил эксперт.

По его мнению, сейчас США фокусируют свои усилия против Китая.

«Для этого надо заморозить конфликт на Украине. Следовательно, надо снять напряжение, которое вызывает Зеленский в массовом сознании, формируя такую концепцию. И Эрдоган также подключился к этому. В итоге сам концепт, который выдвинул Зеленский о том, что это ракеты России, которые были нацелены на Польшу — он был разрушен», — добавил Кошкин.

Ранее МИД Польши сообщил, что посол России Сергей Андреев вызван в МИД республики и «был принят министром Збигневым Рау, и это был очень короткий разговор безо всяких вежливостей и даже рукопожатий».

«Что касается вызова нашего посла, то они имеют право по их дипломатический линии вручить ноту протеста. Видите, поторопились. Хотели, чтобы эта нота протеста выглядела очень жестко. Но на сегодняшний день уже ведется следствие и, насколько оно будет объективным, и насколько ознакомят мировую общественность с результатами, это мы посмотрим. Но то, что уже стараются спустить на тормоза этот прецедент — это видно наверняка», — заключил военный эксперт.

Кстати, о том, как МО РФ привело реальные доказательства непричастности РФ к ударам в Польше — читайте в материале 5-tv.ru.