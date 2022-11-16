МО РФ привело реальные доказательства непричастности РФ к ударам в Польше

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 75

Фото упавших ракет в Польше идентифицированы МО РФ как части ПВО Украины

Фото, видео: Reuters / 2022 Thomson Reuters; Минобороны РФ

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Тема:
Специальная военная операция России

Варшава же в свою очередь намерена усугубить украинский конфликт и очернить Россию.

Снимки, которые опубликовала Польша, идентифицированы российскими экспертами оборонно-промышленного комплекса как части зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Заявления различных украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в населенном пункте Пшеводув якобы „российских ракет“ являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки», — объявил он в ходе ежедневного брифинга.

Еще вчера польские СМИ распространили информацию о падении ракеты в селе Пшеводуве. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Минобороны РФ, в свою очередь, отметило, что российская армия не наносила ракетных ударов по целям рядом с польско-украинской границей. Информацию о взрывах министерство расценило как намеренную провокацию для эскалации конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что все выпущенные ракеты ВС РФ попали точно в назначенные цели.

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