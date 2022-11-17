Ушлые продавцы устроили ярмарку просрочки у метро в Петербурге

Еще одна проверка в Петербурге касалась уже еды. Были обнаружены торговые ряды, где почти весь товар просрочен. Неважно, о чем идет речь: колбасе, майонезе или конфетах. Причем реализаторы уверены, что занимаются благим делом. Продают продукты по дешевке, то есть помогают бедным. А как насчет риска отравить клиентов, в том числе детей? Корреспондент «Известий» Алексей Багин услышал ответ.

Продавцы от вопросов под камеру бегут врассыпную. Товар роняют на землю. Быть пойманным на месте правонарушения — это вероятность оказаться фигурантом дела сразу нескольким статьям Административного и даже Уголовного кодекса. Тем более, что товар опасен для жизни.

Просроченное мясо, колбаса, кисломолочные изделия — все далеко не первой свежести. Но продавцов это не смущает. Самый беспринципный продолжает работу даже перед телекамерой.

У станции метро «Проспект ветеранов» этого мужчину хорошо знают — завсегдатай ночных распродаж просрочкой. Говорят, здесь все зависят от его поставок. Он якобы здесь главный.

Продавцы уверяют, что покупатели про главный секрет этой ярмарки прекрасно знают, но товар сметают без оглядки. Как правило, к утру все раскупают. И очень зря.

«Это рассадник, где может произойти все что угодно. Потому что ни документов, ничего нет. Любой торговать может, чем хочет. А что там у них в упаковках — непонятно. Мы видели, что зеленое мясо продается. А зеленое мясо — я считаю, это не то, чтобы террор, это геноцид, вредительство», — сказал эксперт в области потребительских услуг Павел Краев.

Чтобы обратить внимание правоохранителей на эту черную распродажу, вызываем полицию. Люди в форме появляются довольно быстро. Правда, торговцы большую часть товара успевают спрятать. А кто-то и вовсе прикинуться дворником.

Предполагаемого организатора торговли задержали. Установили личность, обещали изъять продукцию. Казалось бы, ночной распродаже пришел конец. Но довольно быстро к нам в редакцию позвонили из дежурной части. Товарищ майор признался: никаких правонарушений не выявлено.

«Восьмой отдел полиции, когда туда приехал, там уже ничего не было. Сотрудники отдельной роты тоже выезжали, тоже не нашли», — сообщили в полиции по Кировскому району Петербурга.

Оказывается, чтобы привлечь нарушителя к ответственности, его мало задержать — надо все подробно запротоколировать. А сотрудники отдела на метрополитене были не уполномочены.

«Они посмотрели, что никто не дерется, никакого преступления не совершается — в том плане, что нет причинения вреда здоровью и имуществу. У нас сейчас возбуждено административное производство по торговле в отношении неустановленного лица. Потому что люди-то эти наверняка вернутся на место, и участковый разберется», — добавили в полиции.

Главное, чтобы наказание последовало такое, чтобы на следующий день после визита участкового сотрудники ярмарки не захотели снова выйти в ночную смену.