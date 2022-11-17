Стало известно, чем занимается пропавший с телеэкранов Иван Ургант

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 39

Актер Андрей Ургант прокомментировал слухи об эмиграции своего сына Ивана

Стало известно, чем занимается пропавший с телеэкранов Иван Ургант

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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С начала спецоперации по защите Донбасса поговаривали, что телеведущий оставил Родину. Тогда он отказался комментировать новости. Что сейчас происходит в его жизни?

Стало известно, чем сейчас занимается пропавший с телеэкранов Иван Ургант. За последние девять месяцев редко выходил на связь с поклонниками, при этом какой-то конкретной информации все равно не давал. Прояснить ситуацию решил его папа, актер Андрей Ургант. В беседе с KP.RU он отметил, что программу его сына никто не закрывал,  а знаменитость продолжает жить в России и никуда эмигрировать не собирается.

«Кремль к нему никаких претензий не имеет. Об этом еще Песков (пресс-секретарь президента — Прим. ред.) говорил. Он не является врагом народа или предателем родины», — объяснил Ургант-старший.

Но многочисленных фанатов телеведущего все же тревожило, почему спустя столько месяцев программа Ивана Урганта так и не вернулась в эфир. По словам его отца, сейчас не время для развлекательных, юмористических передач. И сам шоумен это прекрасно понимает.

«Когда гибнут люди — это кощунство: плясать, орать, кричать петь песни. Я думаю, что Иван тоже не склонен думать, что надо развлекаться в это время», — добавил он.

Вместе с тем он отметил, что его сын не докладывает ему о каждом своем шаге. Поэтому конкретики о том, где сейчас работает Ургант, он дать не может. Вероятно, у телеведущего есть какие-то новые проекты, и он продолжает готовиться к будущим выпускам своей программы. Однако знает одно — Иван Ургант не посещает светские вечеринки. Вместо них свободное время он проводит с семьей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем сейчас занимается шоумен Дмитрий Нагиев.

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