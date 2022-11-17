«Мой идеальный»: Жанна Бадоева показала редкое романтическое фото с мужем

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 495

Телеведущая Жанна Бадоева показала редкое фото с третьим мужем

«Мой идеальный»: Жанна Бадоева показала редкое романтическое фото с мужем

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Знаменитость восемь лет счастлива в браке с бизнесменом Василием Мельничиным, но часто показывать публике любимого не спешит.

Телеведущая Жанна Бадоева показала поклонникам редкое фото с любимым супругом Василием Мельничиным. Пара прогулялась по солнечной Италии и запечатлелась на мосту.

Бадоева счастлива в браке с бизнесменом уже восемь лет. Но не спешит делиться с публикой семейными делами и совместными снимками. Кроме того, знаменитость не встретить в компании любимого и на светских мероприятиях. Всему виной то, что семья живет в Италии, а в Россию Бадоева наведывается лишь по работе.

Несмотря на прошедшие годы, Бадоева по-прежнему любит мужа. И не забывает восхищаться его красотой, хотя внешность далека от модельных стандартов.

«Как считаете, мужчина должен быть красивый? Умный, веселый, добрый — это все понятно. А красивый, как в журнале? Салоны, привесочная, „жить“ в спортзале. Моего не обсуждаем, он идеальный!» — поинтересовалась Бадоева.

Жанна Бадоева с мужем Василием МельничинымЖанна Бадоева с мужем Василием Мельничиным. Фото: Instagram* / zhanna_badoeva

Интернет-пользователи принялись обсуждать предложенную Бадоевой тему, рассказывая о своих мужчинах. Вместе с тем некоторые отмечали, что очень рады за пару. Ведь еще прошлым летом ходили слухи об их разводе.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото, как выглядит похудевшая Наталья Штурм.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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«Мой идеальный»: Жанна Бадоева показала редкое романтическое фото с мужем

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