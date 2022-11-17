«Место искупления грехов»: замок Пугачевой в деревне Грязь переименовали

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 22

Замок Пугачевой и ее мужа в деревне Грязь переименовали в дом покаяния

«Место искупления грехов»: замок Пугачевой в деревне Грязь переименовали

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

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Вернувшись из Израиля в Россию, певица выставила роскошный особняк на продажу за миллиард рублей. Но покупателей на горизонте так и не появилось. Теперь же их наверняка отпугнет и новое название.

Роскошный особняк сбежавших из России Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина* больше не замок! Теперь здание — это место искупления грехов.

Пугачева вместе с юмористом в спешке стали собирать вещи вскоре после начала спецоперации. Взяв все нужное и ценное, они умчали в Израиль. Оттуда Галкин стал осуждать действия России. Певица же не один месяц держалась, молчала и не высказывалась на политические темы. Тем временем недовольство поведением шоумена среди россиян росло. Осенью Пугачева внезапно вернулась на Родину. Многие подумали, что навсегда. Но ошиблись.

В Москве певица отвела детей в школу, прогулялась по знакомым улочкам, встретилась со знакомыми и через месяц вновь бросила все, уехав за границу с наследниками. Напоследок она назвала россиян рабами и холопами. Чем вызвала правденый гнев среди россиян. Тогда же и появилось объявление о продаже их роскошного замка в деревне Грязь.

Здание построил Галкин в начале нулевых. В строительство и обустройство юморист серьезно вложился. И намеревается продать плод своих трудов за миллиард рублей. Но то ли из-за поведения юмориста, то ли от своеобразного вида, но покупателей на замок пока не нашлось.

Теперь же особняк, вероятно, еще меньше привлечет внимание. С недавних пор он носит другое название. Если найти в Google Картах деревню Грязь и адрес замка, то объект будет называться «Дом покаяния Аллы Пугачевой».

Замок Пугачевой и ее мужа теперь называется домом покаянияЗамок Пугачевой и ее мужа теперь называется домом покаяния. Источник фото: Скриншот google.com/maps Картографический сервис

Интернет-пользователи уверены, так подшутили над Пугачевой и ее мужем недоброжелатели, которые хотят насолить осуждающим Родину знаменитостям. Кроме того, один из пользователей сети предположил, что новое название — проделка соседей артистов. Они, к слову, после публикации объявления о продаже особняка, стали массово распродавать свои участки поблизости за баснословные деньги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алла Пугачева и Максим Галкин загрязняли окружающую среду.

* — признан иностранным агентом на территории РФ.

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