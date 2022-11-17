ВСУ обстреляли из артиллерии густонаселенный квартал Донецка

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Удары националисты нанесли по общежитию, детскому садику, парикмахерской и нескольким жилым домам в столице ДНР.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В ДНР сообщили о новом обстреле Донецка! Украинские войска били по одному из городских кварталов. Снаряды прилетели в общежитие Донецкого национального университета экономики и торговли, детский сад, парикмахерскую и несколько жилых домов.

«Все три окна двухкомнатной квартиры то, что треснули, а вылетели все. Я не знаю, как буду ночевать сегодня. Хорошо, что шторами закрыла, так хоть не по всей квартире разлетелось», — сообщила местная жительница.

Помимо вылетевших стекол, повреждения получила система отопления. Информация о пострадавших сейчас уточняется.

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