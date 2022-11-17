Военные США не выдержали натиска сирийцев и отступили под градом камней

Иногда обычный булыжник оказывается эффективнее дорогой брони! На востоке Сирии местные жители забросали камнями конвой с американской тяжелой техникой.

Так люди выразили недовольство присутствием армии НАТО в своей стране. Сначала мужчины просто преградили проезд американским военным. Когда это не помогло — в ход пошли подручные средства.

Не выдержав натиска, военнослужащие США решили уйти с маршрута патрулирования и развернулись.