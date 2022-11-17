Жители Одессы вторые сутки живут без света после ударов по энергообъектам
Аварийные отключения коснулись жилых домов, торговых центров и больниц.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Viacheslav Onyshchenko; 5-tv.ru
Вторые сутки без света живет Одесса. Город погрузился во тьму после ударов по энергетической инфраструктуре.
Кадрами пустых темных улиц в соцсетях делятся местные жители. Сейчас электроэнергии нет практически во всех районах города. Аварийные отключения коснулись жилых домов, торговых центров и больниц.
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