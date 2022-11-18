Кашин рассказал о жалобах Пугачевой на тяжелую жизнь: «Сидел и удивлялся»

Знаменитости знают друг друга много лет, но музыкант никогда не пользовался расположением певицы в творческих целях.

Музыкант Павел Кашин рассказал о жалобах Аллы Пугачевой на тяжелую жизнь. Это произошло во время одной из передач на радио, куда певица пригласила коллегу по творческому цеху.

«Мы встречались несколько раз на мероприятиях, потом она пригласила меня к себе на передачу на радио. Эфир прошел нормально. Запомнилось, как Алла жаловалась, что жизнь так тяжела, и удивлялась, как у меня получается так счастливо и весело ее жить», — признался Павел в интервью StarHit.ru.

Музыкант добавил, что и сам удивлялся их диалогу. В частности тому, что на комплименты тогда Алла Борисовна не скупилась.

«Я сидел и тоже удивлялся, что мне это говорит Пугачева. Да, она хвалила мой первый альбом, про сегодняшние, уверен, даже не слышала», — сказал он.

При этом, отметил собеседник издания, он никогда не нуждался в помощи певицы, несмотря на ее связи и авторитет в шоу-бизнесе.

«Я автономный человек, сам все могу. Сам пишу стихи, музыку, сам с ребятами аранжирую, сам зарабатываю деньги», — подчеркнул Кашин.

Павел Кашин — известный музыкант из России, исполняющий музыку в жанре авторской песни, рока и фолк-рока. Все песни — слова и музыку — артист пишет сам. В числе прославивших его хитов — «Город», «Гномики» и «Ниоткуда никуда». Всего на счету музыканта 20 альбомов. Также Олег Кашин стал автором песни «Мал-помалу», исполненной Аллой Пугачевой в дуэте с Гариком Сукачевым в конце 90-х.

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