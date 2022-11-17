Сестра Андрея Губина подтвердила информацию о неизлечимой болезни певца

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 278

Из-за серьезного недуга Губин давно ушел со сцены. По словам артиста, он гниет заживо.

Сестра Андрея Губина подтвердила информацию о неизлечимой болезни певца

Фото: Владимира Яцины/ИТАР-ТАСС / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Родная сестра тяжелобольного Андрея Губина Анастасия Клементьева в эфире программы Пятого канала «Светская хроника» открыла завесу тайны насчет состояния певца. Она призналась, что болезнь дает о себе знать: Губину то хуже, то лучше. Но, по словам Анастасии, вся семья надеется, что артист поправится и вернется на сцену. 

Сильнейшие боли из-за лицевой прозопалгии заставили Андрея Губина в 2010 году покинуть эстраду. На время или навсегда – остается только гадать.

«У меня парез левой стороны лица. (Для исполнения песен. — Прим. ред.) Нужно чтобы резонаторы работали. Если <…> геометрия резонаторов нарушена, то, естественно, и голос не звучит, голос — это же разум, душа плюс физиономия», — рассказывал певец.

Он признался, что в ближайшее время концертов точно не будет — ему тяжело даже дышать, не то, что на сцене прыгать. Но его сестра заявила, что певец не бросает музыку и работает над новыми песнями. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сейчас происходит в жизни Андрея Губина и почему он не смог встретиться с поклонниками.

-3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.35
0.04 62.67
0.04
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 17 ноября

Последние новости

13:44
В результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ снаряды попали в частный жилой дом
13:35
Сочетание невероятное: Журова рассказала об уникальных качествах Горшкова
13:22
Генеральным директором телеканала СТС станет Александр Акопов
13:08
Сестра Андрея Губина подтвердила информацию о неизлечимой болезни певца
12:56
Артур Таймазов: исключение паралимпийцев России из МПК убивает спорт
12:46
Названа причина смерти президента Федерации фигурного катания РФ Горшкова

Сейчас читают

Мама не любила? Почему Тимур Батрутдинов не может найти невесту
"Много желающих "отжать" кусок": вторая жена о бесконечных судах за роскошное наследство Грачевского
Тест: как распознать алкоголика за одно застолье
3 самых глупых и вредных "оздоравливающих" совета из интернета

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика