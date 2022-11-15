«Продолжает писать песни»: вернется ли Андрей Губин на сцену

Певец Андрей Губин давно не появляется на публике. Что происходит в жизни мальчика-бродяги, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

В Москве состоялась встреча фан-клуба Андрея Губина. У многих собравшихся с творчеством знаменитого музыканта связаны яркие воспоминания из детства и юности. Внезапный уход артиста с эстрады стал для фанатов трагедией. Несмотря на это, поклонники не теряют надежду, что Губин вернется на сцену. Смогли ли они задать этот вопрос лично звезде, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

В 2010 году певец Андрей Губин отменил концерты и ушел со сцены. Его подкосила серьезная болезнь. Сильнейшие боли становились пыткой. Певец до сих пор с трудом разговаривает и не может открыть глаза. По его словам, это последствия тяжелой патологии — лицевой двусторонней прозопалгии лица.

«У меня парез левой стороны лица. (Для исполнения песен. — Прим. ред.) Нужно чтобы резонаторы работали. Если <…> геометрия, резонаторов нарушена, то, естественно, и голос не звучит, голос — это же разум, душа плюс физиономия», — поделился с поклонниками Губин.

В ожидании любимой звезды, фанаты на этот раз встретились в одном из московских баров, чтобы пообщаться, спеть любимые хиты и вспомнить, как ходили на концерты Губина. Их кумир давно закрылся ото всех и превратился в отшельника. В одном из редких интервью он сказал, что старается лишний раз не выходить из дома. Боится, что на него кто-то нападет или собьет на электросамокате. У певца это превратилось в фобию.

«Все меня знают, потому что хромающих людей в Москве не так уж много такого роста, как я. И он вот, я вижу, он специально едет на меня», — утверждает певец.

Соседи по подъезду говорят, что Губин за годы затворничества очень изменился. Он совсем не похож на прежнего себя. Врачи предполагают, что истинный диагноз Андрея отличается от того, который он озвучивает сам.

«Он себе это придумал. <…> Вот это поехавшее лицо и серые полоски, которые видны только ему, при абсолютно симметричном лице, это называется сенестопатия, это психический феномен», — пояснил нарколог Василий Шуров.

Коллеги по цеху утверждают, что психологические проблемы были вызваны эмоциональными переживаниями Губина.

«У него от какого-то либо стресса, либо чего-то еще подорвалась психика. <…> Он этого не осознает. Он находится еще в каком-то таком параллельном мире, при этом он здесь и там», — уверена певица Татьяна Терешина.

Певца участницы фан-клуба не дождались. Вместо него на встречу приехала родная сестра Губина Анастасия Клементьева. Звездная родственница присоединилась к общению и вспоминала, как брат начинал путь к славе. По ее словам, Андрей с детства писал стихи. Но становиться артистом не планировал, он хотел быть спортсменом.

«Каждое воскресенье с папой они собирались и ездили заниматься футболом», — рассказала Клементьева.

Футболиста из юноши не получилось. На одной из тренировок он неудачно упал, и его спортивная карьера завершилась, так и не начавшись. Быть любителем Андрей не собирался. Поэтому он решил развиваться в другой сфере. Губин переключился на музыку и поступил в Гнесинское училище. Однако через год его исключили за прогулы. Певец не расстроился. Песни Губина уже звучали на радио.

Певец Андрей Губин вынужден терпеть сильнейшую боль из-за неизлечимой болезни

Собравшиеся в клубе спрашивали Анастасию Клементьеву, как сейчас себя чувствует артист и планирует он снова выйти на сцену. Отвечая на этот вопрос. Анастасия откровенно призналась, что болезнь все еще дает о себе знать.

В сети то и дело появляются слухи о возвращении Губина. Программа «Светская хроника» решила спросить у Андрея лично. К былой славе артист, как оказалось, не стремится. Губин заверил, что в ближайшее время концертов точно не будет. Он так и не смог поправиться.

«Мне дышать тяжело. Не то, что на сцене прыгать. <…> Я, действительно, очень болею», — признался артист.

А вот сестра Андрея не столь категорична. Она рассказала, что брат не бросает музыку и продолжает работать над новыми песнями. Встречу пропустил вынужденно. Поэтому собравшимся поклонникам пришлось фотографироваться с картонной копией мальчика-бродяги.

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