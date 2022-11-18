Культура и финансы: состоялось XIX заседание Российско-Кубинской комиссии

В ходе обсуждений отдельное внимание было уделено транспортной логистике, культуре и спорту. Что еще страны-партнеры собираются развивать совместно?

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко вместе с заместителем премьер-министра Республики Куба Рикардо Кабрисасом провели XIX заседание Российско-Кубинской межправительственной комиссии. Главными темами встречи стали торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество.

Представители России и Кубы встретились в Доме правительства РФ и обсудили вопросы расширения торгово-экономического, кредитно-финансового и банковского сотрудничества. Также Чернышенко и Кабрисас рассмотрели реализацию совместных проектов в области промышленности, энергетики, науки и цифровизации. В ходе обсуждений отдельное внимание было уделено транспортной логистике, культуре и спорту.

Мероприятие прошло в преддверии встречи президентов России Владимира Путина и Кубы Мигеля Диас-Канеля. Посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия был награжден Орденом Дружбы за большой вклад в развитие отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества. Кроме того, в процессе «круглого стола» был подписан договор о партнерстве двух стран в сфере высшего образования.

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