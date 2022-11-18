«А кто будет тогда защищать?»: Зеленский намеренно не эвакуировал своих граждан

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Президент Украины Зеленский намеренно отказался от эвакуации мирного населения

Фото, видео: The Presidential Office of Ukraine / ТАСС; 5-tv.ru

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Оказалось, ему несколько раз предлагали такой план, но президент Незалежной испугался, что тогда быстро потеряет территории, и цинично не захотел лишаться живого щита.

Зеленский сегодня проговорился, что специально не разрешал эвакуировать людей из городов. При чем, судя по заявлениям и тону, он даже ставит это себе в заслугу.

Оказалось, ему несколько раз предлагали такой план, но президент Незалежной испугался, что тогда быстро потеряет территории, и не захотел лишаться живого щита.

«А кто будет тогда защищать? Вы считаете, что это должны делать только люди с автоматами. У них нет жен и детей? У них есть и родители, и семьи. А чем они мотивированы на поле боя? И нет, я не считаю это живым щитом», – заявил украинский лидер.

Кстати, сегодня получила продолжение скандальная история с падением украинских ракет в Польше. Братская Варшава, несмотря на требования Зеленского тоже участвовать в расследовании, скромно развела руками и сказала «нет». Киеву дадут только ознакомиться с готовыми результатами.

Масла в огонь подливают и американские журналисты. CNN сегодня весь день сообщает, что сразу после инцидента президент Украины звонил в Вашингтон и требовал срочного разговора с Джо Байденом. Там ему тоже ответили отказом, а потом перезвонили президентские помощники и попросили не нагнетать ситуацию.

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