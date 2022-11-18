Когда сердце громко стучит, дайте слово уму: китайский совет дня на пятницу, 18 ноября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 18 ноября?

В пятницу захочется перемещаться – веселиться, общаться и отправляться в путешествия. Единственное, стоит помнить о том, чтобы не переборщить со всеми вышеперечисленными занятиями.

Совет дня: тщательно спланируйте свой день и максимально придерживайтесь плана. Так уменьшится вероятность хаоса и перевозбуждения. Для принятия верных решений стоит прислушиваться к интуиции. Она в эту пятницу будет довольно громкой.

Предостережение дня: не принимайте в пятницу серьезных финансовых решений, не вступайте в долгосрочные и обременительные для вас отношения. Это может касаться как личного, так и делового партнерства.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.