Когда сердце громко стучит, дайте слово уму: китайский совет дня на пятницу, 18 ноября

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 23

Хаос и перевозбуждение могут стать камнем преткновения.

Когда сердце громко стучит, дайте слово уму: китайский совет дня на пятницу, 18 ноября

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 18 ноября?

В пятницу захочется перемещаться – веселиться, общаться и отправляться в путешествия. Единственное, стоит помнить о том, чтобы не переборщить со всеми вышеперечисленными занятиями.   

Совет дня: тщательно спланируйте свой день и максимально придерживайтесь плана. Так уменьшится вероятность хаоса и перевозбуждения. Для принятия верных решений стоит прислушиваться к интуиции. Она в эту пятницу будет довольно громкой.

Предостережение дня: не принимайте в пятницу серьезных финансовых решений, не вступайте в долгосрочные и обременительные для вас отношения. Это может касаться как личного, так и делового партнерства. 

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.

-6° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
60.39
0.04 62.57
-0.10
Когда сердце громко стучит, дайте слово уму: китайский совет дня на пятни...

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