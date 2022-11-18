Богатый бизнесмен с Ямала: раскрыта личность избранника Светланы Ходченковой

Актриса Светлана Ходченкова встречается с бизнесменом Павлом Манченко родом из городка Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ. Избранник 39-летней звезды на пять лет ее моложе, однако уже покорил и столицу, и сердце знаменитости. Как пишет «Экспресс газета» со ссылкой на источники в кругу артистки, именно с этим мужчиной она отдыхала недавно на Мальдивах.

Ходченкова не обсуждает с прессой личную жизнь. В 2005 году она вышла замуж за коллегу по творческому цеху Владимира Яглыча. Влюбленные прожили в браке пять лет, после чего развелись, детей в этом союзе не было. Позже роковой блондинке приписывали романы со многими актерами и другими представителями шоу-бизнеса, но ни один из них она не подтвердила.

Слухи множатся, а селебрити продолжает хранить молчание. Только изредка публикует фото в соцсетях с намеком на присутствие близкого человека где-то там, за кадром. А человек, судя по данным издания, жених завидный. Он, в частности, владеет роскошными апартаментами на 71-м этаже в комплексе «Москва-Сити». Поговаривают, зарабатывает большие деньги, но чем занимается — неизвестно.

Как сообщают звездные информаторы, Манченко настроен предельно серьезно, Ходченкову видит своей будущей супругой, мечтает создать с ней семью. В августе бизнесмен подарил своей возлюбленной путешествие по Франции — ее любимой стране. Актриса вместе с кавалером побывала в Бордо, на берегу Бискайского залива, пробовала фуа-гра в Новой Аквитании и прокатилась на велосипеде по винодельням Сент-Эстеф.

Этой осенью Светлана Ходченкова вышла в свет со своим бойфрендом, он сопровождал актрису на спектакле в Театре Наций. Высокий мужчина держал звезду за руку, нежных чувств от окружающих оба не скрывали. Личность спутника, как и природа отношений с ним, так и остались нераскрытыми. Ранее, писал 5-tv.ru, Ходченкову заподозрили в романе с бывшим парнем Екатерины Варнавы.