Дана Борисова выиграла суд у бывшего мужа по алиментам: беспрецедентное решение

Уставшая просить у подписчиков деньги телеведущая решила свои финансовые проблемы.

Телеведущая Дана Борисова добилась увеличения суммы алиментов от отца ее дочери Полины. Историю войны звезды с экс-возлюбленным публика знает и обсуждает не первый год. Как и судьбу наследницы, истязавшей себя в период расставания родителей, проходившей лечение в реабилитационной клинике, поживавшей то у мамы, то у папы в периоды подростковых бунтов. Сейчас девочка и ее мать как будто наладили отношения, обнимаются на фото в соцсетях, пробивают путь Полине к вершинам шоу-бизнеса.

Но отношения Борисовой с бывшим — бизнесменом Максимом Аксеновым, по-прежнему обрастают все новыми скандалами. Телеведущая утверждает, что долгое время предприниматель переводил ей на содержание дочери всего 15 тысяч рублей. При этом траты на ребенка, по словам селебрити, составляют около 120 тысяч в месяц. Не дождавшись добровольных выплат, звезда обратилась в суд.

«Решение Дорогомиловского суда, по которому выплата алиментов на дочь теперь увеличена с 15 тысяч рублей до 60, поистине беспрецедентное. Теперь можно привлечь к ответственности нерадивого родителя со справкой о безработице или с копеечной официальной зарплатой. Сумма алиментов может быть фиксированной, а не только составлять 25% от доходов», — сообщила Борисова в соцсетях.

Стоит отметить, блондинка поспешила заявлять о «беспрецедентности» решения. Ее якобы уникальный опыт известен в юриспруденции уже много лет — называется процесс взысканием алиментов в твердой денежной сумме. Предусматривается статьей 83 Семейного кодекса РФ и успешно применяется в судебной системе. Но Борисова настолько рада результату последнего заседания, что поклонники не стали просвещать ее. Некоторые поздравили, другие не смогли скрыть раздражения.

Единственную дочь Полину Дана Борисова родила в 2007 году от бизнесмена Максима Аксенова. Источник фото: Григоров Гавриил / ТАСС

Больше им захотелось напомнить знаменитости, как она объявляла сбор средств на свои нужды в социальных сетях. Одна из подписчиц язвительно упрекнула Дану, мол, не стоило озвучивать сумму алиментов, фолловеры теперь с меньшей охотой будут скидываться. Другая уточнила, платила ли Борисова мужу, когда дочь жила у него. Ведь публике известно о наркозависимости телеведущей, ее «темных» временах, лечении и ссорах с Полиной. По словам звезды, отец девочки взыскивал с нее деньги, и теперь обязан делать то же — все по справедливости.

«Интересно, будет ли платить теперь…» — рассуждают поклонники.

«Самой интересно, но ему за границу надо часто летать, а тут ведь такое дело — мигом маршрут перекроют», — отвечает Дана Борисова.

Несмотря на регулярные жалобы на тяжелое финансовое положение, с пластическими хирургами телеведущая рассчитывается исправно и регулярно, напоминает dni.ru. Она корректировала форму бедер, ягодиц, живота и даже ног рук и ног, увеличивала грудь, омолаживала лицо, теперь подумывает об удалении имплантов из бюста. Ранее 5-tv.ru публиковал мнение психолога о новой зависимости Даны Борисовой — от радикальных процедур красоты.