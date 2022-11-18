Один из десяти выпущенных снарядов ВСУ по Донецку попал в школу
В момент прилета в здании находилась сторож.
Фото, видео: 5-tv.ru
Выпустили 10 снарядов за полчаса. В ДНР сообщили о новом обстреле Донецка.
Украинская артиллерия атаковала город поздно вечером с позиций в соседней Орловке. Пострадали Киевский и Ворошиловский районы города.
Это самый центр. Один из снарядов попал в школу. В момент прилета там находилась сторож.
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