Один из десяти выпущенных снарядов ВСУ по Донецку попал в школу

Выпустили 10 снарядов за полчаса. В ДНР сообщили о новом обстреле Донецка.

Украинская артиллерия атаковала город поздно вечером с позиций в соседней Орловке. Пострадали Киевский и Ворошиловский районы города.

Это самый центр. Один из снарядов попал в школу. В момент прилета там находилась сторож.