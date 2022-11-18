Опубликовано видео с места пожара с семью погибшими в Башкирии

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 41

Огонь унес жизни пятерых детей и двоих взрослых.

Фото, видео: МЧС РФ по Республике Башкортостан

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Появилось видео с места пожара в поселке Матвеевка Стерлитамакского района Башкирии. Кадры опубликовала пресс-служба МЧС России по Республике Башкортостан.

Сообщение о возгорании поступило сегодня, в 03:27 по московскому времени. К тушению пожара были привлечены 62 спасателя и 25 единиц техники. Открытое горение одной из квартир дома на момент прибытия бригады МЧС происходило по всей площади 56 квадратных метров. В 05:19 по московскому времени пожар был локализован.

Семеро погибших обнаружили по прибытии спасатели. Среди них пятеро детей.

Причины возгорания двухквартирного кирпичного дома устанавливаются правоохранительными органами.

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