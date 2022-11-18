Олеся Носова станет гендиректором и главным редактором «Комсомольской правды»

Первого заместителя главного редактора, шеф-редактора и издателя сайта KP.RU Олесю Носову назначат главным редактором и генеральным директором «Комсомольской правды» 22 ноября 2022 года. Об этом говорится на официальном сайте издания KP.RU.

Она займет эти должности на постоянной основе по решению Совета директоров.

Олеся Носова работает в «Комсомолке» с 1994 года, а в 2007 году стала шеф-редактором сайта KP.RU. Она является лауреатом различных премий, в том числе ее наградили премией правительства России за создание первой мультимедийной редакции. Также в ее «копилке» есть благодарность Союза журналистов России за активное участие в образовательных практикумах и личный вклад в развитие региональной журналистики.

Носова в 2022 году получила премию «Медиа-менеджер России» в номинации «Главные редакторы новых медиа» за развитие сайта KP.RU, который стал самым популярным СМИ в российском сегменте интернета. Также она стала лауреатом ежегодной премии журналистов «Золотое перо».

Как ранее писал 5-tv.ru, 14 сентября умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Ему было 68 лет. Его могилу украсили огромным количеством красных и белых роз, установили надгробие в форме креста и эпитафией с фотографией покойного. Для защиты могилы от дождя над ней возвели шатер из алой материи.