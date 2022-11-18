Депутату бундестага грозит исключение из партии за сравнение НАТО с СС

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 16

ZDF: Дитера Дема намерены исключить из партии «Левые» за высказывания о НАТО и России

Депутату бундестага грозит исключение из партии за сравнение НАТО с СС

Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau

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Немецкий депутат считает, что с президентом России не сравнится ни один западный политик.

Депутат бундестага Дитер Дем сделал провокационное заявление о НАТО и высоко оценил действия президента России Владимира Путина. Руководство партии «Левые» собирается исключить политика из своих рядов. Об этом сообщило издание EADaily со ссылкой на телеканал ZDF.

Сообщается, что руководство партии долго терпело в свой адрес критику и провокационные заявления Дема. Депутат назвал членов президиума «Левых» «аппаратом карьеристов-эгоистов, работающим на федеральную разведывательную службу ФРГ». Также его заявления о НАТО и России вызывали неоднозначную реакцию партии.

«Самой крупной преступной организацией со времен СС был Североатлантический альянс. Он остается таковым и по сей день», — заявлял политик и подчеркивал, что не существует человека, который смог бы заменить Владимира Путина на посту президента России.

Он добавил, что Путин должен быть «пожизненным лидером государства». По его словам, с президентом РФ не сравнится ни один западный политик.

По данным немецкого телеканала, руководство «Левых», несогласное с мнением Дема, собирается избавить его от нахождения в партии. Предлогом представители назвали недавние высказывания политика, якобы он призвал партию сплотиться и навязать свою конкуренцию на выборах в Европейский парламент, которые состояться через два года.

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