Жизнь превратилась в пепел: из-за чего в Башкирии семья погибла в пожаре

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Предварительно причиной пожара в Башкирии, в котором погибли семь человек, стало короткое замыкание

Фото, видео: Пресс-служба прокуратуры города Москвы; 5-tv.ru

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В один момент родители и пятеро детей сгорели в пламени пожара. Причиной точно не мог быть алкоголь или непотушенная сигарета, считают близкие.

Пожар унес сразу семь жизней в Башкирии. Ночью, когда все спали, загорелся дом многодетной семьи. Спасти из огня отец успел только двоих детей, самых маленьких. Погиб сам, жена и пятеро мальчиков.

Беды ничто не предвещало. Семья — благополучная, жили дружно, нескольких детей усыновили. Так что случилось в тот час, когда все превратилось в пепел? Кирилл Поляков услышал версию.

Пожар начался в половине четвертого утра, когда все в этом двухквартирном доме спали. В одной из половин проживала многодетная семья. Отец успел вытащить из огня двоих детей.

«Дверь потрогал, уже горячие ручки, я не смог. К дверям подошел — уже горело полностью», — рассказывает о трагедии свояк погибшего.

Спаслись двойняшки — самые младшие дети в семье, 2017 года рождения. Отец вернулся в горящий дом за остальными, но выйти уже не успел.

«В ходе тушения обнаружены тела семерых погибших, из них двое взрослых — мужчина и женщина, пятеро детей — все мальчики. Медицинскими работниками констатирована их смерть», — сообщил Алик Шарафутдинов, начальник пресс-службы ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

Эту семью все называли образцовой. Работящий отец, заботливая мать. Родители воспитывали троих своих и еще четверых приемных детей. Обычно в такие дома постоянно ходят из органов опеки: проверить, все ли в порядке. Их тоже посещали регулярно. И за все время не было ни одного нарекания.

«Хороший человек. Хорошая семья. Общительные были все. Ничего такого нету. Взяли детей четверых или пятерых… <…> Чтоб они пили, чтоб гуляли — у них этого не было. Молодцы они конечно, что детей брали», — сетует сосед.

«Все было благополучно», — подтверждает брат погибшего.

Двухэтажный дом пожарные тушили больше часа. Предварительная причина — короткое замыкание.

«Органами СК возбуждено уголовное дело по статье „причинение смерти по неосторожности двум и более лицам“. По факту пожара, в котором погибло семеро человек, в том числе и дети», — заявил Евгений Каневский, старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан.

Республиканские власти создали оперативный штаб, который на месте занимается расследованием причин трагедии. Специалисты также оценят и возместят ущерб, который пожар причинил собственникам соседней квартиры.

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