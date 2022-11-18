Стало известно, в какую сумму обходится отдых Байдена бюджету США

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 27

Поездки Джо Байдена обошлись американскому бюджету в миллионы долларов

Стало известно, в какую сумму обходится отдых Байдена бюджету США

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Байден использует только вертолеты Marine One, которые стоят от 17 до 20 долларов в час, а полет на личном Air Force One вообще стоит более 170 долларов в час.

Президент США Джо Байден обходится американскому бюджету в кругленькую сумму. Оказалось, что на свой отдых он потратил с начала своего президентского срока 11 миллионов долларов, пишет Fox News.

А отдыхает политик всегда в штате Делавэр, куда, собственно и ушел весь бюджет.

«С начала своего президентского срока Джо Байден посетил штат Делавэр 57 раз, совершив 101 рейс туда-обратно в сопровождении спецслужб», — говорится в сообщении издания.

Журналисты узнали, что Байден использует только вертолеты Marine One, которые стоят от 17.065 до 20.206 долларов в час, а полет на личном Air Force One вообще стоит 177.843 долларов в час. На Marine One он за весь срок он совершил 71 полет, на Air Force One — 30 полетов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как президент США до жути испугался российского оператора из-за его бицепсов.

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