Стало известно, в какую сумму обходится отдых Байдена бюджету США

Президент США Джо Байден обходится американскому бюджету в кругленькую сумму. Оказалось, что на свой отдых он потратил с начала своего президентского срока 11 миллионов долларов, пишет Fox News.

А отдыхает политик всегда в штате Делавэр, куда, собственно и ушел весь бюджет.

«С начала своего президентского срока Джо Байден посетил штат Делавэр 57 раз, совершив 101 рейс туда-обратно в сопровождении спецслужб», — говорится в сообщении издания.

Журналисты узнали, что Байден использует только вертолеты Marine One, которые стоят от 17.065 до 20.206 долларов в час, а полет на личном Air Force One вообще стоит 177.843 долларов в час. На Marine One он за весь срок он совершил 71 полет, на Air Force One — 30 полетов.

