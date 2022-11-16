«Вот это пушка», или как Байден испугался мышц российского оператора

Американский лидер уж очень хотел узнать, в какой команде находится этот спортивный молодой человек и откуда он.

Президент США Джо Байден до жути испугался российского оператора Первого канала из-за его бицепсов. Чтобы избавиться от страха, ему пришлось подойти и потрогать руки Юрия Шолмова. Об этом сообщили в эфире федерального телеканала.

«Они больше, чем моя голова, посмотрите! (трогает бицепсы)», — закричал политик.

Он спросил, откуда же этот парень и в их ли он команде. На что ему ответили, что он — русский.

«Да мне все равно откуда он! Ну и бицепсы у него. Мы такие называем пушками», — заключил Байден.

А французский лидер Эммануэль Макрон, также находящийся там в это время, скромно подметил, что российский оператор «хорошо тренируется».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Байден проинформировал партнеров в G7/НАТО, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО.