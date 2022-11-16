«Вот это пушка», или как Байден испугался мышц российского оператора

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 28

Джо Байдена впечатлили бицепсы оператора из России на полях G20

«Вот это пушка», или как Байден испугался мышц российского оператора

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

Читайте нас в: Дзен Новости

Американский лидер уж очень хотел узнать, в какой команде находится этот спортивный молодой человек и откуда он.

Президент США Джо Байден до жути испугался российского оператора Первого канала из-за его бицепсов. Чтобы избавиться от страха, ему пришлось подойти и потрогать руки Юрия Шолмова. Об этом сообщили в эфире федерального телеканала.

«Они больше, чем моя голова, посмотрите! (трогает бицепсы)», — закричал политик.

Он спросил, откуда же этот парень и в их ли он команде. На что ему ответили, что он — русский.

«Да мне все равно откуда он! Ну и бицепсы у него. Мы такие называем пушками», — заключил Байден.

А французский лидер Эммануэль Макрон, также находящийся там в это время, скромно подметил, что российский оператор «хорошо тренируется».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Байден проинформировал партнеров в G7/НАТО, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО.

-4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
60.35
0.04 62.67
0.04
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 16 ноября

Последние новости

17:50
«Вот это пушка», или как Байден испугался мышц российского оператора
17:39
Филя, выходи — Виктория Боня пригласила Киркорова на разговор
17:27
«Нас упорно разводят»: Владимир Пресняков ответил на слухи о расставании с женой
17:08
«Мой родной»: Эдгард Запашный показал своего «врага»
17:04
За спиной Лондона: как США восстанавливают утраченные сферы влияния в Азии
16:51
Мальчик или девочка: названы необычные способы узнать пол будущего ребенка

Сейчас читают

Сбежавшая в Литву певица Монеточка отправится в тур
Лисовец о превращении 55-летнего Киркорова в лосинах в старушку Шер
Проблемные мужчины: какие сигналы не стоит игнорировать
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика