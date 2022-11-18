Стала известна дата объявления потолка цен на российскую нефть от стран G7

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 44

Bloomberg: страны G7 готовятся объявить потолок цен на российскую нефть 23 ноября

Стала известна дата объявления потолка цен на российскую нефть от стран G7

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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По данным источника агентства, США намерены предложить членам ЕС предельную цену в «частном порядке».

Лидеры «Большой семерки» намерены анонсировать установленный потолок цен на российскую нефть. Объявление страны G7 сделают 23 ноября. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на личные источники.

По их данным, администрация американского президента Джозефа Байдена собирается обсудить этот вопрос с членами G7 в «частном порядке» перед встречей послов Евросоюза и предложить свой вариант. В статье отмечается, что предельная цена на нефть РФ может быть озвучена в названую дату, если «семерка» поддержит предложение о предельной стоимости.

Второй источник издания не смог назвать точный день сообщения о потолке цены на российский энергоноситель. Он прокомментировал, что уверенность в утверждении какой-либо предельной стоимости на нефть отсутствует. По его словам, ЕС может отвергнуть все предложения.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен уверял, что Россия продолжит продавать нефть после отказа западных стран от ее рыночной стоимости. Москва в ответ предостерегла, что своими условиями Запад может и вовсе лишить себя топлива.

Ранее 5-tv.ru писал, что будет после введения потолка цен на нефть из России.

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