Блогер Михаил Светов занесен в список иноагентов

Как источник финансирования указана Украина, а повод для внесения в реестр — осуществление политической деятельности.

Блогер Михаил Светов сегодня был добавлен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов. Компанию ему составили рэпер Иван Алексеев, выступающий под псевдонимом Noize MC и журналистка Ирина Шихман.

Для всех троих как источник финансирования указана Украина, повод для внесения в реестр — осуществление политической деятельности.

НКО, общественные объединения, СМИ и физлица, признанные иноагентами, обязаны указывать о наличии статуса при распространении всех информационных материалов, однако форма этой пометки утверждена только для СМИ-иноагентов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Минюст РФ внес Наталью Синдееву и Екатерину Котрикадзе в список физлиц-иноагентов.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.